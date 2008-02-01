Столична мерія зачистить місто від пам’ятників радянського минулого

Столична влада збирається знести близько 30 пам’ятників Леніну і його сподвижникам.

У чорному списку 17 пам`ятників Володимирові Леніну, які було встановлено до сторіччя вождя. А також пам’ятники соратникам Ілліча – Надії Крупській, Феліксу Дзержинському, Григорію Петровському, Станіславу Косіору, Михайлові Калініну та іншим.

Поки не демонтуватимуть пам’ятник Леніну у центрі столиці на Бессарабці, а також пам’ятники Щорсу, Чубарю, Примакову та Коротченку, зазначає видання “Киевские ведомости”. На Броварському шосе може з`явитись алея тоталітаризму, куди перенесуть пам’ятники радянського режиму.

ICTV