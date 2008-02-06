Харківський режисер відмовився перекладати свій фільм українською
Переклад фільму українською знецінить стрічку?
Харківському режисерові Ігорю Парфьонову не дають дозволу на прокат його фільму "Распятый Толстой". Причиною заборони режисер називає те, що фільм - російськомовний, однак перекладати стрічку на українську мову Парфьонов відмовляється.
Ігор Парфьонов розповів, що знімав фільм три роки, стрічка увійшла в програму Міжнародного фестивалю правозахисного кіно Ступени та отримала високу оцінку критиків.
Однак, коли режисер зможе показати своє кіно на широкому екрані, хоча б у рідному місті, невідомо. За словами Парфьонова, йому не дають дозволу на прокат через те, що фільм російськомовний, хоча і з українськими субтитрами. Режисер вважає, що переклад фільму українською просто знецінить стрічку.
"У мене немає жодного бажання перекладати його українською. У фільмі грає Армен Джигарханян, у 90% сцен його обличчя не видно, він грає голосом. Яким чином я його переозвучу? Фільм просто втратить одного з центральних акторів!", - обурюється Парфьонов.
За словами режисера, він боїться, що "фільм буде озвучений монотонним голосом, без емоцій та настрою". Крім цього, у фільмі задіяні російські актори, які просто не зможуть "переписати голос українською мовою". Крім уже згаданого Джигарханяна, у стрічці грає росіянин Нікіта Джигурда і ще близько 50 харківських акторів.
Незважаючи на труднощі з прокатом, Ігор Парфьонов продовжує роботу над стрічкою. Минулого тижня пройшли додаткові зйомки фільму. "Я зрозумів, що не розповів усього, що хотілося, тому вирішив дознімати", - сказав автор.
У режисерській версії Распятый Толстой з`явилися сцени церковних черг за індульгенцією, розкрито тему спекуляції церкви на людському горі та слабостях.
"Фільм важкий, він несе в собі відверто провокаційний погляд на історію, християнство і церкву. Разом з тим змушує замислитися", - розповіла акторка Інна Сузова.
Нагадаємо, що в зв`язку з прийняттям нових норм законодавства, за інформацією кінопрокатників, у лютому довелося виключити з прокатного плану американські стрічки Наркоз (із Джессікою Альбою та Хейденом Кристенсеном) і Полювання Ханта (у головних ролях Ричард Гір і Терренс Ховард), а також російський реліз Мы из будущего. Українську прем`єру комедії Астерікс на Олімпійських іграх було перенесено з 30 січня на 21 лютого.