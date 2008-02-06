Харківський режисер відмовився перекладати свій фільм українською

Харківському режисерові Ігорю Парфьонову не дають дозволу на прокат його фільму "Распятый Толстой". Причиною заборони режисер називає те, що фільм - російськомовний, однак перекладати стрічку на українську мову Парфьонов відмовляється.

Ігор Парфьонов розповів, що знімав фільм три роки, стрічка увійшла в програму Міжнародного фестивалю правозахисного кіно Ступени та отримала високу оцінку критиків.

Однак, коли режисер зможе показати своє кіно на широкому екрані, хоча б у рідному місті, невідомо. За словами Парфьонова, йому не дають дозволу на прокат через те, що фільм російськомовний, хоча і з українськими субтитрами. Режисер вважає, що переклад фільму українською просто знецінить стрічку.

"У мене немає жодного бажання перекладати його українською. У фільмі грає Армен Джигарханян, у 90% сцен його обличчя не видно, він грає голосом. Яким чином я його переозвучу? Фільм просто втратить одного з центральних акторів!", - обурюється Парфьонов.

За словами режисера, він боїться, що "фільм буде озвучений монотонним голосом, без емоцій та настрою". Крім цього, у фільмі задіяні російські актори, які просто не зможуть "переписати голос українською мовою". Крім уже згаданого Джигарханяна, у стрічці грає росіянин Нікіта Джигурда і ще близько 50 харківських акторів.

Незважаючи на труднощі з прокатом, Ігор Парфьонов продовжує роботу над стрічкою. Минулого тижня пройшли додаткові зйомки фільму. "Я зрозумів, що не розповів усього, що хотілося, тому вирішив дознімати", - сказав автор.

У режисерській версії Распятый Толстой з`явилися сцени церковних черг за індульгенцією, розкрито тему спекуляції церкви на людському горі та слабостях.

"Фільм важкий, він несе в собі відверто провокаційний погляд на історію, християнство і церкву. Разом з тим змушує замислитися", - розповіла акторка Інна Сузова.

Нагадаємо, що в зв`язку з прийняттям нових норм законодавства, за інформацією кінопрокатників, у лютому довелося виключити з прокатного плану американські стрічки Наркоз (із Джессікою Альбою та Хейденом Кристенсеном) і Полювання Ханта (у головних ролях Ричард Гір і Терренс Ховард), а також російський реліз Мы из будущего. Українську прем`єру комедії Астерікс на Олімпійських іграх було перенесено з 30 січня на 21 лютого.

Кореспондент.net