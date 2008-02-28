Астерікс та Обелікс хочуть розмовляти українською

Французька кінокомпанія “Pathe Distribution”, виробник відомої серії фільмів про Астерікса та Обелікса, планує відмовитись від посередників і напряму працювати з українськими кінопрокатниками.

Про це йдеться у листі цієї кінокомпанії, копією якого володіє УНІАН, направленому громадській ініціативі «Кіно-переклад» у відповідь на її звернення до “Pathe Distribution”. (У своєму зверненні громадська ініціатива за дублювання кінофільмів українською мовою «Кіно-переклад» пропонує “Pathe Distribution” оптимізувати свою взаємодію з українським ринком кінопрокату - УНІАН).

“Крок за кроком ми поступово виходимо на пряме розповсюдження фільмів в Україні, без посередників”, - зазначається в листі французької кінокомпанії.

“Ми сподіваємось, що ви зможете дивитись фільми вашою рідною мовою. Ми вже встановили досить багато контактів з українськими дистриб’юторами, і скоро все стане на свої місця”, - говориться в листі.

Як повідомив УНІАН представник “Кіно-перекладу”, не всі українські кінопрокатники сьогодні працюють безпосередньо з кінокомпаніями-виробниками, натомість вони ведуть свій бізнес через російські фірми-посередники. Це негативно відбивається на розвитку українського ринку прокату, роблячи його вторинним, похідним від російського, і, як наслідок, малоефективним щодо обслуговування інтересів глядачів, нездатним до модернізації та подальших змін.

На думку представника “Кіно-перекладу”, вихід іноземних компаній на український ринок підвищить конкуренцію між його суб`єктами, здешевить вартість послуг, що надаються, покращить їхню якість.

Як зазначив представник “Кіно-перекладу”, на сьогодні під зверненням до “Pathe Distribution”, а також під аналогічним зверненням до «Warner Brothers Entertainment” підписалось на сайті ініціативи більше 5 тис. осіб.