Лід не витримав: мережа підірвав амурський тигр, що звалився у воду (відео)

Хижак вирішив прогулятися тонкою кригою, яка вкрила ставок, але крига не витримала.

Співробітники заповідника «Кнутенборг Сафарі-Парк» в Данії зняли на відео пригоди амурського тигра.

Відео викладено на Facebook зоопарку. Хижак вирішив прогулятися тонкою кригою, яка вкрила ставок на його території, але лід не витримав.

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