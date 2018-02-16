Лід не витримав: мережа підірвав амурський тигр, що звалився у воду (відео)

15:12, 16 лютого 2018
Курйози
1890 0
У заповіднику мешкає кілька тигрів / фото facebook.com/Knuthenborgdk

Відео викладено на Facebook зоопарку. Хижак вирішив прогулятися тонкою кригою, яка вкрила ставок на його території, але лід не витримав.

Читайте такожГігантський окунь сам стрибнув у руки рибалці

Раніше песець, який став зіркою YouTube, повернувся до рибака з Ямалу за рибою разом з подругою-лисицею.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #відео амурський тигр#амурський тигр крига#амурський тигр звалився