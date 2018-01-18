Нахабний песець виканючив у рибалки вилов (відео)
13:34, 18 січня 2018Курйози
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Інтернет підкорює відео з песцем, який наполегливо намагається вкрасти у рибалки вилов.
Інтернет підкорює відео з песцем, який намагається вкрасти в рибалки вилов
На кадрах чоловік намагається відігнати тварину, коли та наближається. Але пухнастий злодій не здається. Знову і знову він підбирається до лунки, аби поцупити рибину.
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Зрештою песець починає розривати лапками кригу, аби дістатися до здобичі бодай у такий спосіб. І рибалка таки дозволив тварині схопити одну рибину.
Як повідомляв УНІАН, в Усть-Ілімському районі Росії ведмідь вкрав у мисливця дві рушниці і втік. Чоловік повідомив про інцидент поліції, і правоохоронці виїхали на місце події. Однак з моменту появи тварини в мисливському будиночку пройшов рясний снігопад, який приховав сліди звіра в тайзі.
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