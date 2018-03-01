"Путін зібрався анексувати Юпітер": у соцмережах сміються над супер-ракетами президента РФ

15:16, 01 березня 2018
Курйози
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Ілюстрація REUTERS

Президент РФ Володимир Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат", які замінять вироблені в Дніпрі радянські ракети "Воєвода". Ракета оснащена ядерним двигуном, підводним безпілотником і бойовими лазерами.

Користувачі соцмереж негайно відреагували на гучні заяви російського президента і вибухнули уїдливими коментарями з приводу "непереможної могутності" РФ.

Коли Путін розказував про ракети, багато хто згадав Ілона Маска: його компанія SpaceX в лютому запустила ракету Falcon Heavy з червоною Tesla на борту.

Користувачі також зазначили, що відео презентацій, які показував Путін, не відрізнялися хорошою графікою — їх порівнювали зі старими комп'ютерними іграми.

І, наостанок, вишенька на торті. "Путін зібрався анексувати Юпітер", - написав один з користувачів.


Як повідомляв УНІАН, Путін заявив про випробування в Росії нової ракетиз ядерним двигуном. "В ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.

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Теги: #запуск ракети у Росії#ракети Путіна