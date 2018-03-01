"Путін зібрався анексувати Юпітер": у соцмережах сміються над супер-ракетами президента РФ
Президент РФ Володимир Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат", які замінять вироблені в Дніпрі радянські ракети "Воєвода". Ракета оснащена ядерним двигуном, підводним безпілотником і бойовими лазерами.
Користувачі соцмереж негайно відреагували на гучні заяви російського президента і вибухнули уїдливими коментарями з приводу "непереможної могутності" РФ.
Путін показав ракету, що всіх повбиває— Павло Смоляк (@smolyak) March 1, 2018
Путін показав другу ракету, яка вб'є ваще всіх— Павло Смоляк (@smolyak) March 1, 2018
Коли Путін розказував про ракети, багато хто згадав Ілона Маска: його компанія SpaceX в лютому запустила ракету Falcon Heavy з червоною Tesla на борту.
Ракета на атомній енергоустановки може нескінченно довго знаходиться в повітрі і легко зіб'є Теслу Ілона Маска на орбіті Марса. Шах і мат.— E-3 AWACS (Sentry) (@thunderbolt1488) March 1, 2018
Путін показав нову бойову ракету Росії. Як тобі таке, Ілон Маск? pic.twitter.com/B1pM2KYPZB— TJ (@tjournal) March 1, 2018
Що ти тепер скажеш, Ілон Маск? pic.twitter.com/MUWRM4uQZc— Двач (@ru2ch) March 1, 2018
Коротше, стратегічне завдання Росії на найближчі 6 років - побудувати " Зірку Смерті.— Христина Потупчик (@KrisPotupchik) March 1, 2018
ЯК ТОБІ ТАКЕ ІЛОН МАСК? pic.twitter.com/uLkgDPiuXa— Христина Потупчик (@KrisPotupchik) March 1, 2018
Для тих, кому лінь читати, підсумки послання Путіна Федеральним зборам в одній картинці pic.twitter.com/Rv6uD83Gjf— Лентач (@oldLentach) March 1, 2018
Користувачі також зазначили, що відео презентацій, які показував Путін, не відрізнялися хорошою графікою — їх порівнювали зі старими комп'ютерними іграми.
Тепер показують мультик про систему "Кинджал". Такий, пам'ятаю, у першій версії гри Red Alert був pic.twitter.com/yMqa4X71mx— Alexey Navalny (@navalny) March 1, 2018
Путін показав ракети не мають аналогів у світі: pic.twitter.com/GDiK2qQC5U— 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) March 1, 2018
Ннннате пендосы нна нна👊👊👊 pic.twitter.com/8movMCvGKk— 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) March 1, 2018
Військові навчання під Ростовом pic.twitter.com/dpbLf4EUkb— Артеме Priakhin (@PriakhinArtem) March 1, 2018
Також був представлений танк не має аналогів у світі. pic.twitter.com/JDz3JH6kPJ— Сірий Кардинал (@slevo4kin) March 1, 2018
March 1, 2018
Путін просить прислухатися до Росії, але адже нова ракета летить швидше звуку— Микита Лихачов (@Niketas) March 1, 2018
🤔🤔🤔
І, наостанок, вишенька на торті. "Путін зібрався анексувати Юпітер", - написав один з користувачів.
UH oh. Putin is about to annex Jupiter https://t.co/h9zxh0VAwb— Roland Oliphant (@RolandOliphant) March 1, 2018
Як повідомляв УНІАН, Путін заявив про випробування в Росії нової ракетиз ядерним двигуном. "В ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.