"Путін зібрався анексувати Юпітер": у соцмережах сміються над супер-ракетами президента РФ

Багато хто згадав про Ілона Маска і його Теслу, запущену на Марс.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат", які замінять вироблені в Дніпрі радянські ракети "Воєвода". Ракета оснащена ядерним двигуном, підводним безпілотником і бойовими лазерами.

Користувачі соцмереж негайно відреагували на гучні заяви російського президента і вибухнули уїдливими коментарями з приводу "непереможної могутності" РФ.

Путін показав ракету, що всіх повбиває — Павло Смоляк (@smolyak) March 1, 2018

Путін показав другу ракету, яка вб'є ваще всіх — Павло Смоляк (@smolyak) March 1, 2018

Коли Путін розказував про ракети, багато хто згадав Ілона Маска: його компанія SpaceX в лютому запустила ракету Falcon Heavy з червоною Tesla на борту.

Ракета на атомній енергоустановки може нескінченно довго знаходиться в повітрі і легко зіб'є Теслу Ілона Маска на орбіті Марса. Шах і мат. — E-3 AWACS (Sentry) (@thunderbolt1488) March 1, 2018

Путін показав нову бойову ракету Росії. Як тобі таке, Ілон Маск? pic.twitter.com/B1pM2KYPZB — TJ (@tjournal) March 1, 2018

Що ти тепер скажеш, Ілон Маск? pic.twitter.com/MUWRM4uQZc — Двач (@ru2ch) March 1, 2018

Коротше, стратегічне завдання Росії на найближчі 6 років - побудувати " Зірку Смерті. — Христина Потупчик (@KrisPotupchik) March 1, 2018

ЯК ТОБІ ТАКЕ ІЛОН МАСК? pic.twitter.com/uLkgDPiuXa — Христина Потупчик (@KrisPotupchik) March 1, 2018

Для тих, кому лінь читати, підсумки послання Путіна Федеральним зборам в одній картинці pic.twitter.com/Rv6uD83Gjf — Лентач (@oldLentach) March 1, 2018

Користувачі також зазначили, що відео презентацій, які показував Путін, не відрізнялися хорошою графікою — їх порівнювали зі старими комп'ютерними іграми.

Тепер показують мультик про систему "Кинджал". Такий, пам'ятаю, у першій версії гри Red Alert був pic.twitter.com/yMqa4X71mx — Alexey Navalny (@navalny) March 1, 2018

Путін показав ракети не мають аналогів у світі: pic.twitter.com/GDiK2qQC5U — 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) March 1, 2018

Також був представлений танк не має аналогів у світі. pic.twitter.com/JDz3JH6kPJ — Сірий Кардинал (@slevo4kin) March 1, 2018

Путін просить прислухатися до Росії, але адже нова ракета летить швидше звуку



🤔🤔🤔 — Микита Лихачов (@Niketas) March 1, 2018

І, наостанок, вишенька на торті. "Путін зібрався анексувати Юпітер", - написав один з користувачів.

UH oh. Putin is about to annex Jupiter https://t.co/h9zxh0VAwb — Roland Oliphant (@RolandOliphant) March 1, 2018



Як повідомляв УНІАН, Путін заявив про випробування в Росії нової ракетиз ядерним двигуном. "В ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.