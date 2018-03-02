"Навколо тебе весь світ кружляє": в Одесі снігоприбиральні машини виконали "танець" (відео)

13:23, 02 березня 2018
Курйози
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"Танець" супроводжували співробітники поліції, які намагалися зупинити рух / фото УНІАН

На відео наклали музику і вийшло схоже на танець. Машини сформували кільце біля центру перехрестя і, почавши рух, поступово зміщувалися правіше, щоб прибрати нові засніжені ділянки дороги.

ВІДЕО: YouTube Odessa ONLINE

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Теги: #танець машин Одеса#танець снігоприбиральних машин