"Навколо тебе весь світ кружляє": в Одесі снігоприбиральні машини виконали "танець" (відео)
13:23, 02 березня 2018Курйози
3046 0
Машини сформували кільце біля центру перехрестя і, почавши рух, поступово зміщувалися правіше, щоб прибрати нові засніжені ділянки дороги.
"Танець" супроводжували співробітники поліції, які намагалися зупинити рух / фото УНІАН
В Одесі зняли на відео, як 6 снігоприбиральних машин прибирають кругове перехрестя.
На відео наклали музику і вийшло схоже на танець. Машини сформували кільце біля центру перехрестя і, почавши рух, поступово зміщувалися правіше, щоб прибрати нові засніжені ділянки дороги.
ВІДЕО: YouTube Odessa ONLINE
Раніше в ОАЕ пройшов грандіозний фестиваль світла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter