"Навколо тебе весь світ кружляє": в Одесі снігоприбиральні машини виконали "танець" (відео)

Машини сформували кільце біля центру перехрестя і, почавши рух, поступово зміщувалися правіше, щоб прибрати нові засніжені ділянки дороги.

В Одесі зняли на відео, як 6 снігоприбиральних машин прибирають кругове перехрестя.

На відео наклали музику і вийшло схоже на танець. Машини сформували кільце біля центру перехрестя і, почавши рух, поступово зміщувалися правіше, щоб прибрати нові засніжені ділянки дороги.

ВІДЕО: YouTube Odessa ONLINE

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