Вогні видно з космосу: в ОАЕ відбувся грандіозний фестиваль світла

Грандіозне шоу, аналогів якому немає, проходить у місті Шарджа.

На Близькому Сході запалав південь Перської затоки. Вогні видно навіть з космосу. В Об'єднаних Арабських Еміратах проходить фестиваль світла, який зібрав мільйони глядачів з усього світу. Грандіозне шоу, аналогів якому немає, проходить у місті Шарджа. З настанням темряви воно перетворюється в справжній вибух кольорів, а історичні будівлі оживають.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Це важко описати словами і потрібно бачити тільки наживо. Церемонія відкриття щорічного фестивалю світла зібрала рекордну кількість глядачів. Провідні світові медіа намагаються передати святкову атмосферу Шарджі. Щоб створити цю арабську казку, організатори працювали майже цілий рік.

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"Ми зустрічаємося з художниками, дивимося на їх роботи, обговорюємо кожну деталь. Вони починають працювати, і ми постійно зустрічаємося. Проходить 10-11 місяців, поки ми все узгодимо і отримуємо кінцевий результат", - говорить керівник департаменту проектів уряду Шарджі Ессам Мохаммед Халіфа.

З шостої вечора мечеті, університети, фонтани стають місцем, де зустрічаються і хлинуть в світ танцю тисячі кольорів, розігруються справжні 3D-подання. Щоб побачити їх, на вулиці виходять сотні тисяч людей. В небі – перетинаються стовпи світла, а на набережній Аль-Бухейра взагалі сяє все – від фонтанів до історичних пам'яток.

З настанням темряви вся Шарджа перетворюється в місце грандіозного иллюминационного шоу. Сотні прожекторів, десятки проекторів виводять на найбільш значущі історичні об'єкти фантастичні інсталяції.

Фестиваль світла в Еміратах відбувається вже восьмий раз. Починали всього з однієї локації, тепер їх майже 20. А для створення інсталяцій тепер залучають кращих фахівців з Європи. Навіть місцеві дивуються – як можна щороку придумувати абсолютно нове шоу.

Минулого року фестиваль відвідали більше півмільйона туристів. У цьому році, очевидно, рекорд буде побитий.