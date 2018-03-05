Виканючила у рибалки вилов: відео з хитрою норкою стало вірусним

Норка вирішила викрасти рибу з закритого відра.

На Сахаліні рибалка зняв на відео норку, яка прийшла до них, щоб поласувати свіжою рибою. За 4 дні відео набрало майже 200 тисяч переглядів.

Відео опубліковане на YouTube.

Звір підбіг до чоловіків і спробував залізти у відро з виловом, однак воно було закрито.

"Ти, ділова ковбаса, давай тобі відкрию. Все, вибирай будь-яку", - сказав рибалка і зняв кришку, після чого норка схопила рибу і втекла.

Автор відео: Євген Євсєєв

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті прославився песець, який довго випрошував у рибалки їжу, а потім повернувся до нього з подругою-лисицею.