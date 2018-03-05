Виканючила у рибалки вилов: відео з хитрою норкою стало вірусним

09:46, 05 березня 2018
Курйози
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скріншот

Відео опубліковане на YouTube.

Звір підбіг до чоловіків і спробував залізти у відро з виловом, однак воно було закрито.

"Ти, ділова ковбаса, давай тобі відкрию. Все, вибирай будь-яку", - сказав рибалка і зняв кришку, після чого норка схопила рибу і втекла.

Автор відео: Євген Євсєєв

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті прославився песець, який довго випрошував у рибалки їжу, а потім повернувся до нього з подругою-лисицею.

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Теги: #хитра норка#норка риба