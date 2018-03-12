Пінгвіни знайшли камеру й зробили селфі (відео)

Відео зняте поблизу гніздування пінгвінів неподалік від дослідницької станції.

Ролик записаний на камеру гаджета, залишеного у Східній Антарктиді. Пристрій зацікавив пінгвінів, й вони взялися розглядати незрозумілий предмет, а потім зробили кілька селфі-кадрів.

Читайте такожПінгвін став бригадним генералом Королівської гвардії Норвегії (фото)Знадобилося небагато часу, щоб вони зробили декілька кадрів. До камери спочатку підійшла одна тварина й перевернула камеру об'єктивом на себе. Потім підійшов другий пінгвін, й пара почала разом "позувати" перед об'єктивом.

Як повідомляв УНІАН, у посла України в Індії Ігоря Полихи вкрали мобільний телефон, коли він робив селфі. Інцидент стався 20 вересня 2017 року неподалік від однієї з головних архітектурних пам'яток Делі - середньовічної фортеці Червоний Форт.