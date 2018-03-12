Пінгвіни знайшли камеру й зробили селфі (відео)

09:20, 12 березня 2018
Курйози
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Читайте такожПінгвін став бригадним генералом Королівської гвардії Норвегії (фото)Знадобилося небагато часу, щоб вони зробили декілька кадрів. До камери спочатку підійшла одна тварина й перевернула камеру об'єктивом на себе. Потім підійшов другий пінгвін, й пара почала разом "позувати" перед об'єктивом.

Як повідомляв УНІАН, у посла України в Індії Ігоря Полихи вкрали мобільний телефон, коли він робив селфі. Інцидент стався 20 вересня 2017 року неподалік від однієї з головних архітектурних пам'яток Делі - середньовічної фортеці Червоний Форт.

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Теги: #селфі-кадри#пінгвіни селфі