У посла України в Індії вкрали телефон поки він робив селфі
15:03, 22 вересня 2017Курйози
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Інцидент стався 20 вересня неподалік від однієї з головних архітектурних пам'яток Делі - середньовічної фортеці Червоний Форт.
Інцидент стався у популярній серед туристів середньовічної фортеці Червоний Форт / Facebook Igor Polikha
У посла України в Індії Ігоря Полихи вкрали мобільний телефон, коли він робив селфи. Інцидент стався 20 вересня неподалік від однієї з головних архітектурних пам'яток Делі - середньовічної фортеці Червоний Форт. Про це повідомляє видання Deccan Chronicle.
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Зловмисник вирвав у посла телефон і втік. Поліція Делі вже почала пошук злочинця і заявляє, що знайшла важливі зачіпки для його затримання.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві поліцейський Василь пограбував канадського колегу, який приїхав навчати українських копів.
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