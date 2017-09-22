У посла України в Індії вкрали телефон поки він робив селфі

У посла України в Індії Ігоря Полихи вкрали мобільний телефон, коли він робив селфи. Інцидент стався 20 вересня неподалік від однієї з головних архітектурних пам'яток Делі - середньовічної фортеці Червоний Форт. Про це повідомляє видання Deccan Chronicle.

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Зловмисник вирвав у посла телефон і втік. Поліція Делі вже почала пошук злочинця і заявляє, що знайшла важливі зачіпки для його затримання.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві поліцейський Василь пограбував канадського колегу, який приїхав навчати українських копів.