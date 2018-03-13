Грайливий пухнастик прикинувся мертвим: відео із котом з мінливим настроєм підкорило мережу

09:14, 13 березня 2018
Курйози
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Кіт стомився й впав нерухомо / Скріншот

Запис на платформі Reddit опублікував користувач з ніком vacatedboots. На ньому кіт бореться із рукою власника.

Як можна побачити на відео, спочатку тварина поводиться дуже агресивно, однак за мить кіт падає на дивані, вдаючи мертвого. Автор ролика підписав його "сіла батарейка".

Раніше кіт з Нової Зеландії став причиною сварки пари. Це сталося через те, що тварина принесла додому спідню білизну сусідки.

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Теги: #кіт настрій#ролик з котом