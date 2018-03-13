Грайливий пухнастик прикинувся мертвим: відео із котом з мінливим настроєм підкорило мережу
09:14, 13 березня 2018Курйози
17410 0
У коментарях користувачі пишуть, що їхні домашні улюбленці теж інколи вдаються до таких витівок.
Кіт стомився й впав нерухомо / Скріншот
Мережу підкорює кумедне відео з дивним котом, який здатен миттєво змінювати емоції.
Запис на платформі Reddit опублікував користувач з ніком vacatedboots. На ньому кіт бореться із рукою власника.
Як можна побачити на відео, спочатку тварина поводиться дуже агресивно, однак за мить кіт падає на дивані, вдаючи мертвого. Автор ролика підписав його "сіла батарейка".
Battery died from r/gifs
Раніше кіт з Нової Зеландії став причиною сварки пари. Це сталося через те, що тварина принесла додому спідню білизну сусідки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter