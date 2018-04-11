"Герой"-пропагандист РосТБ пробрався в лікарню до Скрипаля, але зупинила його табличка "Обережно! Волога підлога" (фото)

У відео кореспондент каналу підходить до зачинених дверей, за якою нібито лежить Скрипаль, і вказує на табличку.

Російський телеканал РЕН випустив сюжет про лікарню в Солсбері, де знаходиться колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, отруєний нервово-паралітичним речовиною.

У відео кореспондент каналу підходить до зачинених дверей, за якою нібито лежить Скрипаль, і вказує на табличку, пише "Медуза".

Нашому кореспонденту вдалося потрапити в лікарню, де лікують Сергія Скрипаля. Журналіста затримали і змусили видалити весь матеріал, однак співробітникам все ж вдалося відновити технічну копію відео: https://t.co/ZqI7ahxTsvpic.twitter.com/tY0Vzfj35L — РЕН ТВ | Новини (@rentvchannel) April 11, 2018

"Не входити. Тримайтеся подалі". Судячи з усього, це єдиний захист від смертельно небезпечної речовини, яку в Англії називають „Новачок“, - каже кореспондент Віталій Ханін.

Russian TV reporter: "it's securely closed, and here's a sign: No entry - keep your distance. It's the only protection from this lethal substance England is saying is Novichok"



Sign: https://t.co/TMEFADgEripic.twitter.com/Fo6P0XLhXv — Mikey Smith (@mikeysmith) April 11, 2018

Насправді напис на табличці перекладається як «Обережно. Слизька підлога».

Після виходу цього матеріалу РЕН перемонтував репортаж, прибравши з нього згадку таблички на двері.