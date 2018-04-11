"Герой"-пропагандист РосТБ пробрався в лікарню до Скрипаля, але зупинила його табличка "Обережно! Волога підлога" (фото)

18:46, 11 квітня 2018
Курйози
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"Герой"-пропагандист пробрався в лікарню до Скрипалю, але зупинила його

У відео кореспондент каналу підходить до зачинених дверей, за якою нібито лежить Скрипаль, і вказує на табличку, пише "Медуза".

"Не входити. Тримайтеся подалі". Судячи з усього, це єдиний захист від смертельно небезпечної речовини, яку в Англії називають „Новачок“, - каже кореспондент Віталій Ханін.

Насправді напис на табличці перекладається як «Обережно. Слизька підлога».

Після виходу цього матеріалу РЕН перемонтував репортаж, прибравши з нього згадку таблички на двері.

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Теги: #Сергій Скрипаль