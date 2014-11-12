Амурські тигри біжать з Росії: Устін пішов у Китай вслід за путінським Кузею

Амурський тигр Устін, останні три доби знаходився у західній частині острова Великий Уссурійський, відправився досліджувати Китай, повідомляє «Восток-Медиа».

Ввечері 11 листопада хижак перетнув кордон з Китаєм. Звір пройшов кромкою води і зараз знаходиться у 6 кілометрах від російсько-китайського кордону.

«За нашими даними, Устін продовжує досліджувати територію в пошуках сприятливого, з точки зору харчування, місця для життя. Тигр продовжує рухатися вздовж кромки води, віддаляючись від Росії. Але він у будь-який момент може повернути або вирішити переплисти річку. Зараз контролювати переміщення хижака взялися ще й китайські фахівці, які будуть розповідати нам про його пригоди», - розповів прес-секретар ФБУ специнспекція «Тигр» Віктор Сердюк.

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Нагадаємо, Устін другий за останні 2 місяці амурський тигр, який пішов з Росії в Китай, - раніше туди мігрував Кузя, якого на волю випустив Володимир Путін.

Як раніше повідомлялося, амурського тигра Устіна випустили на волю у червні цього року в Примор'ї. У минулі вихідні він нагуляв по хабаровському узбережжю майже 7 кілометрів. За час своєї вилазки тигр жодного разу не зустрівся з людьми і ніяких проблем не створив. Тоді про вилазку хижака стало відомо також завдяки інформації із супутника. Перші дані про звіра з'явилися 6 листопада, коли залишилися на Великому Уссурійському острові жителі помітили у напівпорожньому селищі сліди тигра

Кузя освоївся у своїх нових угіддях і комфортно почуває себе там завдяки великій кількості їжі. Не так давно китайці виявили залишки кабана, яким обідав тигр.