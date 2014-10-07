Амурський тигр, якого випустив Путін, втік до Китаю через голод

У вересні в пошуках їжі тигр перейшов до Єврейської автономії, а 5 жовтня - переплив Амур і попрямував до Китаю, повідомляє "Нова газета" з посиланням на заступника начальника управління Росприроднагляду по ЄАО Василя Горобейко.

За словами Горобейко, він стурбований, що в густонаселеній сільській місцевості, куди потрапив звір, на нього "ніхто не чекає з розкритими обіймами".

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