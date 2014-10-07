Амурський тигр, якого випустив Путін, втік до Китаю через голод
17:10, 07 жовтня 2014Курйози
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Тигр Кузя, випущений російським президентом Володимиром Путіним у травні в Амурській області, поплив по річці до Китаю.
Тигр відправився в Китай / Фото прес-служби президента РФ
У вересні в пошуках їжі тигр перейшов до Єврейської автономії, а 5 жовтня - переплив Амур і попрямував до Китаю, повідомляє "Нова газета" з посиланням на заступника начальника управління Росприроднагляду по ЄАО Василя Горобейко.
За словами Горобейко, він стурбований, що в густонаселеній сільській місцевості, куди потрапив звір, на нього "ніхто не чекає з розкритими обіймами".
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