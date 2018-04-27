Кіт, який чхає, підкорив мережу (відео)
09:39, 27 квітня 2018Курйози
4845 0
Тварина розчулила користувачів мережі, вони засипали ролик "лайками".
Кіт десять секунд безуспішно намагався чхнути, чим "сколихнув" інтернет і став популярним.
Читайте такожОстовпілий кіт впав з ноутбуком і став хітом мережі (відео)
Кумедне відео в мережі Reddit опублікував користувач під ніком Light Endymion. Відвідувачі ресурсу пишуть про магнетизм ролика. Дехто зазначає, що переглядав його знову і знову, щоб підняти собі настрій.
Раніше користувачі мережі звернули увагу на кота Локі, якого заочно визнають "найбільш злісним" у світі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter