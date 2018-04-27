Кіт, який чхає, підкорив мережу (відео)

Тварина розчулила користувачів мережі, вони засипали ролик "лайками".

Кіт десять секунд безуспішно намагався чхнути, чим "сколихнув" інтернет і став популярним.

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Кумедне відео в мережі Reddit опублікував користувач під ніком Light Endymion. Відвідувачі ресурсу пишуть про магнетизм ролика. Дехто зазначає, що переглядав його знову і знову, щоб підняти собі настрій.

Раніше користувачі мережі звернули увагу на кота Локі, якого заочно визнають "найбільш злісним" у світі.