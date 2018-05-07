Комендант Кремля про конфуз на інавгурації Путіна: це враження таке, чисто візуальне (відео)

Раніше в соцмережах користувачі звернули увагу на те, що триколор над Кремлем не був піднятий до кінця під час інавгурації Путіна.

Під час телетрансляції інавгурації президента Росії Володимира Путіна двічі показувався невдалий процес підйому штандарта, а потім в ефірі демонструвався вже прапор дуже близько.

Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергій Хлєбніков стверджує, що церемонія пройшла штатно, ніяких проблем не було, передає "Говорит Москва".

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"Ви маєте на увазі штандарт? Він був піднятий до кінця. Подивіться ще раз, це враження таке, чисто візуальне. Я не намагаюся знайти якесь виправдання, це дійсно так", - запевняє він.

Як повідомлялося, 7 травня під час інавгурації Путіна відповідальні за підняття прапора Російської Федерації над Кремлем солдати так і не змогли у відповідальний момент його підняти, як не старалися.