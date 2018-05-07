Це знак: на інавгурації Путіна стався конфуз (фото, відео)

Режисери трансляції намагалися відвернути увагу глядачів від провалу в ході церемонії.

Інавгурація президента Росії Володимира Путіна пройшла з провалом.

Відповідальні за підняття прапора Російської Федерації над Кремлем солдати так і не змогли у найбільш відповідальний момент його підняти, як не старалися, передає "Главред".

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Режисери трансляції двічі показували невдалий процес підйому, потім кинули цю справу й зосередилися на більших планах триколора та заздалегідь піднятому прапорі на іншому, золотому шпилі.

Варто зазначити, що в 2012, коли Путін складав присягу, заступаючи на свій третій президентський термін, солдати легко підняли прапор.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Путін учетверте обійняв посаду президента РФ. 5 травня в десятках російських міст пройшли масові протести під гаслом «Він нам не цар». Було затримано понад 1500 осіб, найбільше - у Москві та Санкт-Петербурзі.