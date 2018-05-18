Янні або Лорел: Трамп почув третій варіант у звуковий ілюзії (відео)

Трамп почув на записі слово "covfefe".

Вже кілька днів користувачі соцмереж ламають голову над звуковою ілюзією, в якій одні чують Лорел, а інші - Янні (або Йєнні). У Білому домі вирішили поцікавитися, що чують на аудіозаписі співробітники адміністрації президента.

Відео з відповідями співробітників опублікували в Twitter Білого дому.

Так, дочка Трампа Іванка, яка є радником президента США, виразно чує на записі Лорел, а ось віце-президент Майк Пенс запитує: "Хто такий Йєнні?".

У кінці відео з'являється Дональд Трамп, який каже, що чує на записі "covfefe".

Таким чином американський президент нагадав про свій торішній твіт, який став мемом в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року Трамп опублікував незакінчений твіт, в якому використав неіснуюче слово "covfefe".

Вся Америка намагалася розшифрувати, що означає загадкове слово. Публікація породила масу жартів в мережі.