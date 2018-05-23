Бортпровідник запально станцював просто під час польоту і підірвав соцмережі (відео)
Бортпровідник ірландської авіакомпанії Ryanair по імені Паоло виконав сексуальний танець на борту літака. Під час рейсу з Італії в Англію стюард запально станцював під пісню Брітні Спірз "Toxic", чим привів у захват пасажирів.
Про це пише The Sun.
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Курйозний випадок стався вже після того, як стюарди роздали пасажирам їжу з візка.
"Вони оголосили, що нас чекають деякі розваги в польоті, - повідомив автор відео. - Всім сподобалося, і всі пасажири аплодували в кінці".
Пасажири зняли і опублікували масу відео, завдяки яким Паоло став зіркою соцмереж.
Як повідомляв УНІАН, раніше стюард лоукост-авіаліній Southwest Airlines оригінально пояснив пасажирам правила безпеки польотів за допомогою сексуального танцю.