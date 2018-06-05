Денні Де Віто відповів школярці, яка прийшла на випускний з його картонною копією

13:22, 05 червня 2018
Курйози
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Дені Де Віто прийшов до бару з картонною копією школярки, яка взяла його картонну копію на випускний / фото instagram.com/robmcelhenney

Американський актор Денні Де Віто з властивим йому почуттям гумору відповів школярці, яка прийшла на випускний з картонною копією актора. Він зробив картонну копію дівчини та навідався з нею до бару.

Кумедне фото у Instagram виклав колега Де Віто по серіалу "У Каліфорнії завжди сонячно" Роб Макелхенні.

Як повідомляв УНІАН, у США дівчина прийшла на випускний з картонною копією улюбленого актора - Дені Де Віто. Придбала її дівчина в Інтернеті разом зі скутером, який допомагав переміщати фігуру.

Американка розповіла, що Де Віто її улюблений актор, тому навіть з його копією на випускному відчувала себе щасливою.

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Теги: #США#актор