Денні Де Віто відповів школярці, яка прийшла на випускний з його картонною копією

Актор навідався до бару з картонною копією випускниці.

Американський актор Денні Де Віто з властивим йому почуттям гумору відповів школярці, яка прийшла на випускний з картонною копією актора. Він зробив картонну копію дівчини та навідався з нею до бару.

Кумедне фото у Instagram виклав колега Де Віто по серіалу "У Каліфорнії завжди сонячно" Роб Макелхенні.

Як повідомляв УНІАН, у США дівчина прийшла на випускний з картонною копією улюбленого актора - Дені Де Віто. Придбала її дівчина в Інтернеті разом зі скутером, який допомагав переміщати фігуру.

Американка розповіла, що Де Віто її улюблений актор, тому навіть з його копією на випускному відчувала себе щасливою.