У Лондоні зловмисники пограбували журналістів просто під час ефіру (відео)

Журналістка тільки закінчила пряме включення, в якому розповідала про королівську сім'ю, коли до неї підійшли чоловіки у балаклаві і забрали камеру.

У Лондоні невідомі в масках викрали відеокамеру вартістю понад 20 тисяч доларів у журналістки австралійського телеканалу просто під час ефіру.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Журналістка щойно закінчила пряме включення, в якому розповідала про королівської сім'ї, і до неї відразу підійшли чоловіки у балаклаві. Кореспондент намагалася відстояти дороге обладнання. Втім, грабіжники погрожували зброєю. Після цього злодії втекли на велосипедах. Зараз їх розшукує поліція.

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