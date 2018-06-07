"Труднощі перекладу": CNN зробив помилку в назві Росії (відео)
12:54, 07 червня 2018Курйози
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За спиною ведучого, замість слова «RUSSIA» з'явився напис «PUCCИЯ».
— Holycrapter (@sicksist) 6 червня 2018 р.
Пуссия? Писсия? Ось так CNN розуміє Росію. pic.twitter.com/j1Tk6xTwI3
Телеканал CNN потрапив в курйозну ситуацію, зробивши помилку у написанні назви Росії на латиниці.
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Так, на мультимедійному екрані, розташованому за спиною ведучого, замість слова «RUSSIA», спочатку написали назву кирилицею, після чого зафарбували червоним кольором і перевели на латиницю. У підсумку вийшло неоднозначне слово – «PUCCИЯ».
Користувачі мережі відразу стали іронізувати з цього приводу. "Пуссия? Писсия? Ось так CNN розуміє Росію", - написали користувачі.
Як повідомляв УНІАН, у Лондоні зловмисники пограбували журналістів прямо під час ефіру.
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