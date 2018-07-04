У Дніпрі жінка написала "П***р" на авто невірного чоловіка й врізалася в нього - ЗМІ (фото)

13:49, 04 липня 2018
Курйози
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Жінка влаштувала "помсту за невірність" / фото Інформатор

Як розповіли поліцейські, обидва автомобілі їхали Набережною з боку центру. Коли на перехресті з вулицею Павлова кросовер почав розвертатися на червоний сигнал світлофора, йому в бік «влетів» Chevrolet. Про це повідомляє "Інформатор".

фото Інформатор

Як розповіли очевидці, попередньо, Chevrolet нібито спеціально в'їхав в кросовер. Виявилося, що за кермом Chevrolet сиділа дружина водія кросовера. За неофіційною інформацією, жінка хотіла помститися своєму чоловікові за невірність. Перед цим вона вже написала на його автомобілі нецензурні слова, а потім вирішила врізатися в нього.

Жінка отримала забій руки. На місці медики надали їй першу допомогу, однак від госпіталізації жінка відмовилася. Як розповіли поліцейські, водії розійдуться за європротоколом.

Раніше дівчина в Мелітополі оригінально повідомила про свою вагітність батькові дитини: написала на його авто "Зателефонуй. Я вагітна".

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Теги: #Дніпро#ДТП#авто