У Дніпрі жінка написала "П***р" на авто невірного чоловіка й врізалася в нього - ЗМІ (фото)

За неофіційною інформацією, жінка хотіла помститися своєму чоловікові за невірність.

3-го липня, близько 23:00, на Набережній Заводській в Дніпрі зіткнулися кросовер Mercedes і Chevrolet. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Як розповіли поліцейські, обидва автомобілі їхали Набережною з боку центру. Коли на перехресті з вулицею Павлова кросовер почав розвертатися на червоний сигнал світлофора, йому в бік «влетів» Chevrolet. Про це повідомляє "Інформатор".

Як розповіли очевидці, попередньо, Chevrolet нібито спеціально в'їхав в кросовер. Виявилося, що за кермом Chevrolet сиділа дружина водія кросовера. За неофіційною інформацією, жінка хотіла помститися своєму чоловікові за невірність. Перед цим вона вже написала на його автомобілі нецензурні слова, а потім вирішила врізатися в нього.

Жінка отримала забій руки. На місці медики надали їй першу допомогу, однак від госпіталізації жінка відмовилася. Як розповіли поліцейські, водії розійдуться за європротоколом.

Раніше дівчина в Мелітополі оригінально повідомила про свою вагітність батькові дитини: написала на його авто "Зателефонуй. Я вагітна".