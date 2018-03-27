Дівчина, яка оригінально повідомила про свою "вагітність", пожартувала (фото, відео)

Те, що відбувалося, дівчина зафіксувала на відео й опублікувала в YouTube.

Дівчина, яка написала у Мелітополі на авто фразу "зателефонуй, я вагітна", просто пожартувала.

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Виявилося, що таким чином вона вирішила повеселити свого хлопця, передає "РІА Мелітополь".

Студентка училища культури, яка знімає ролики під псевдонімом Савіна Мур, вирішила розіграти свого хлопця й розмалювала його машину, та ще й фразу обрала для деяких чоловіків шокуючу – "зателефонуй, я вагітна".

"Насправді, я не вагітна, не переймайтеся", - заспокоїла вона фанатів.

Дівчина спровадила свого супутника до ветклініки, а сама взялася за справу, як видно на записі.

Раніше місцеві ЗМІ припускали, що, ймовірно, хлопець перестав відповідати на дзвінки, і дівчина не придумала нічого кращого, ніж повідомити йому про радісну новину, залишивши "смс" прямо на автомобілі.