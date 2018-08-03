Житель Чехії встановив на даху власного гаража справжній трамвай (відео)

12:36, 03 серпня 2018
Курйози
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Підіймали 16-тонну машину за допомогою кранів, потім 30-річний трамвай встановили на імпровізовані рейки.

Власник планує зробити тут залу для свого автомобільного клубу, а його дружина ж наполягає, що на гаражному даху має бути кав'ярня. 

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Теги: #трамвай#Чехія