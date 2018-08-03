Житель Чехії встановив на даху власного гаража справжній трамвай (відео)
12:36, 03 серпня 2018Курйози
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Підіймали 16-тонну машину за допомогою кранів.
Житель Чехії встановив на даху власного гаража справжній вуличний трамвай
У Чехії чоловік встановив на даху власного гаража справжній вуличний трамвай. Пам'ятка з'явилася в Їглаві.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Підіймали 16-тонну машину за допомогою кранів, потім 30-річний трамвай встановили на імпровізовані рейки.
Власник планує зробити тут залу для свого автомобільного клубу, а його дружина ж наполягає, що на гаражному даху має бути кав'ярня.
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