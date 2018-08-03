Житель Чехії встановив на даху власного гаража справжній трамвай (відео)

Підіймали 16-тонну машину за допомогою кранів.

У Чехії чоловік встановив на даху власного гаража справжній вуличний трамвай. Пам'ятка з'явилася в Їглаві.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Підіймали 16-тонну машину за допомогою кранів, потім 30-річний трамвай встановили на імпровізовані рейки.

Власник планує зробити тут залу для свого автомобільного клубу, а його дружина ж наполягає, що на гаражному даху має бути кав'ярня.