У Південній Африці троє слонів вирішили напитися води із басейну, налякавши відпочивальників (відео)

Слони навіть не звертали увагу на туристів.

У Національному парку Крюгера, що розташований у Південній Африці, троє слонів підійшли максимально близько до людей, які відпочивали у приватних апартаментах.

Як пише ТСН.ua з посиланням на The Daily Mail, пара приїхала у відпустку і просто відпочивала на шезлонгах біля басейну. Однак раптово до них підійшли троє слонів і почали пити воду із басейну.

Читайте такожВчених спантеличив запис, на якому слониха "палить" в Індії (відео)

Цей момент на відео зняла інша пара, яка у той час перебувала напроти. На кадрах видно, як слони насолоджуються водчикою і взагалі не звертають уваги на туристів.

Однак цей момент не на жарт налякав парочку біля басейну. Вони вжалися у спинки своїх шезлонгів і навіть боялися поворхнутися.

"Ми були неймовірно здивовані тим, що побачили" – розповідає очевидець, який знімав момент на відео.