Відділення Amazon у Британії через збій майже годину продавало товари по 1,5 центи

У британському відділенні одного з найбільших інтернет-магазинів Amazon стався технічний збій, повідомляє ТАСС з посиланням на газету The Belfast Telegraph.

В результаті поломки, ціни на багато товарів "впали" до 1 пенси (1,5 центи).

Коментуючи ситуацію, інша британська газета The Guardian пише, що "минулої п'ятниці протягом близько однієї години було оформлено величезну кількість замовлень. Технічний збій привів до того, що тисячі предметів пішли за безцінь, а деякі магазини можуть зазнати великі збитки".

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За визначенням газети, продавці, які розміщують свої товари на найпопулярнішому онлайн-майданчику, пережили справжній "жах перед Різдвом". Наприклад, Мартін Чи Корр, який продає іграшки через Amazon розповів, що дефект програмного забезпечення може обійтися йому більш ніж у 100 тис. фунтів (157,1 тис. доларів). "За одну годину у нас було зроблено 1600 замовлень, - зазначив він. - Люди купували по 10, 50 і навіть 100 примірників усього, що тільки можна".

Видання зазначає, що "подібні замовлення вже не можуть бути скасовані, і покупці мають повне право залишити ці речі собі". Хоча представники Amazon заявляють, що "відреагували швидко і зуміли скасувати переважну більшість таких покупок".

Після інциденту фахівці підкреслюють, що подібна ситуація свідчить про небезпеку, яку таїть у собі автоматизоване програмне забезпечення для визначення цін. В один із найнапруженіших торгових періодів року це може мати катастрофічні наслідки для прибутку.