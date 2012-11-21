У Росії пояснили заборону YouTube технічною помилкою

Роскомнагляд вже вилучив URL-адресу відеохостингу YouTube з «чорного списку».

У відомстві пояснили, що адреса сайту трималася якийсь час у цьому реєстрі через технічний збій.

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"Небажану інформацію вилучено, адреса сайту трималася якийсь час у реєстрі через технічний збій, проте до 17:00 мск ми з реєстру його виключили", - цитує Бі-бі-сі.

Раніше на сайті реєстру (zapret-info.gov.ru) з'явилася інформація про те, що адресу порталу YouTube було внесено до "чорного списку" 21 листопада. Зараз після набору адреси відеохостингу виводиться повідомлення: "Дана адреса не значиться в реєстрі".

Як повідомив прес-секретар Роскомнагляду Володимир Піков, до реєстру було внесено лише якусь із сторінок відеохостингу, а доступ до самого YouTube може бути обмежений лише в тому разі, якщо адміністрація сайту не вилучить з відкритого доступу небажані матеріали.