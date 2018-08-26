У Кривому Розі рятувальники прибули на допомогу поліції, але застрягли у ліфті (відео)

Правоохоронцям знадобилася допомога, тому що підозрюваний у вбивстві зачинився у квартирі.

Криворізькі рятувальники застрягли в ліфті, коли прибули на допомогу поліції, що розслідує вбивство.

Відео інциденту у Facebook оприлюднив «Первый Криворожский».

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Зазначається, що інцидент стався на вулиці Гетьманська в Металургійному районі. Місцевого жителя вбили ударом ножем в груди, коли він розпивав спиртне з товаришем по чарці.

Підозрюваний у вбивстві, як повідомляється, зачинився у квартирі. На підмогу поліції прибули рятувальники, але потрапили в пастку в ліфті.

Нагадаємо, в місті Бердянськ Запорізької області медикам бригади швидкої допомоги, які прибули на виклик, через отруєння хімічними випарами знадобилась допомога колег.