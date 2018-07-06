У Бердянську медикам «швидкої» на виклику знадобилась допомога «швидкої»

Медики, які прибули на виклик, незабаром самі відчули нездужання.

У місті Бердянськ Запорізької області медикам бригади швидкої допомоги, які прибули на виклик, через отруєння хімічними випарами самим знадобилась допомога колег.

Читайте такожПротягло 50 метрів: у Києві авто на смерть збило чоловіка (фото, відео)

Як повідомляє 061, посилаючись на голову Незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Анатолій Сидоренко, рятувальники встановили, що в будинку на місці інциденту труїли тарганів, і не вичекали часу, необхідного для провітрювання.

Вранці 6 липня бригада медиків отримала виклик про те, що чоловікові стало погано в під'їзді власного будинку. Прибулі медики після перебування в будинку самі відчули нездужання.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні "швидка" збила жінку на смерть на пішохідному переході. Автомобіль терміново доставляв до лікарні хвору дитину.