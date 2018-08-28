Путін оконфузився з фразою "Після мене — хоч потоп"

Путін переплутав цитати французьких королів Людовиків.

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на нараді з урядом із соціально-економічних питань помилився в авторстві фрази "Після мене — хоч потоп".

Путін заявив, що це "відомий принцип короля-сонця Людовика XIV", передає Газета.ru.

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При цьому різними словниками ця фраза приписується маркізі де Помпадур і була виголошена Людовіком XV.

Так, в Енциклопедичному словнику 1890 року (стор. 930) повідомляється, що фраза «Апре ну ле делюж» (Après nous le déluge — фр.) була вперше проголошена Людовіком XV, коли він дізнався про невдалу битву при Росбаху в 1757 році.

Словник культурних відсилань в сучасній французькій мові (стор. 43) також приписує цю фразу Людовику XV.

Раніше президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом. Цього разу - на спільному фото з головою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.