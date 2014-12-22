iPhone 6 не витримує варіння в Coca-Cola

Прилад не пройшов тесту, повідомляє ТСН.

Краш-тест виклав у мережу користувач сервісу YouTube.

Закип'ятивши газований напій у сковороді, чоловік поклав туди гаджет.

Читайте такожУ мережі з'явилася перша інформація про iPhone 7Діставши пристрій з чорного окропу, господар спробував видряпати "колу" та перевірив, чи працює iPhone 6. Пристій не виправдав сподівань експериментатора і відмовився запрацювати. Крім того, його бокові кнопки деформувалися, а екран відійшов.

Раніше iPhone 6 заморожували в рідкому азоті, клали у мікрохвильову піч і намагалися зігнути.

В Україні така модель коштує близько 17 тисяч гривень.