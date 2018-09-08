Трамп заснув під час виступу Обами
00:36, 08 вересня 2018Курйози
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рамп підкреслив, що Обама спробував взяти на себе заслуги, за «відновлення» США.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що не зміг додивитися виступ колишнього американського лідера Барака Обами, тому що заснув. Про це повідомляє The Hill.
«Він дуже хороший, дуже хороший, щоб засипати», — сказав Трамп.
Він також додав, що перемога демократів на виборах у 2016 року призвела б до спаду ВВП США.
Трамп підкреслив, що Обама спробував взяти на себе заслуги, за «відновлення» США.
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