Холодний прийом: тюлень врізав чоловіку по обличчю восьминогом (відео)

Тюлень вистрибнув з води і вдарив спортсмена здобиччю по обличчю.

Біля узбережжя Нової Зеландії каякер Кайл Маліндер отримав по обличчю восьминогом від тюленя.

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Відео інциденту він показав у своєму Instagram. За його словами, він відправився в сплав разом з друзями. Під час тестування камери GoPro вони помітили бійку тюленя з восьминогом.

Коли група захотіла підплисти ближче, тварини самі наблизилися до них. І тоді тюлень вистрибнув з води і вдарив спортсмена восьминогом по обличчю.

"Так, мені врізав по обличчю восьминогом тюлень. Це звучить божевільно, знаю", - підписав відео чоловік.

Раніше УНІАН повідомляв, що біля тихоокеанського узбережжя австралійського штату Новий Південний Уельс тюлень зумів покататися на спині горбатого кита.