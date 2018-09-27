Холодний прийом: тюлень врізав чоловіку по обличчю восьминогом (відео)
Біля узбережжя Нової Зеландії каякер Кайл Маліндер отримав по обличчю восьминогом від тюленя.
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Відео інциденту він показав у своєму Instagram. За його словами, він відправився в сплав разом з друзями. Під час тестування камери GoPro вони помітили бійку тюленя з восьминогом.
Коли група захотіла підплисти ближче, тварини самі наблизилися до них. І тоді тюлень вистрибнув з води і вдарив спортсмена восьминогом по обличчю.
"Так, мені врізав по обличчю восьминогом тюлень. Це звучить божевільно, знаю", - підписав відео чоловік.
Wrong place right time. 😂 Yes I got slapped in the face with an octopus by the seal! I know crazy right. Here's the story. Last weekend I was out testing the new #GoProHero7 with @kaikourakayaks and my mate @taiyomasuda. After a fun paddle around the peninsula catching waves we spotted a giant male seal fighting an octopus. Before we knew it the fight came to us and well the rest is slap to the face 😂 i'm not sure who got more of a surprise the seal, the octopus or me. Either way the octopus held onto the bottom of kayak for some time before our guide was able to get it off with his paddle then it swam away to fight another day. True story. #GoPro #Kaikoura #Hero7Black #GoProANZ
Раніше УНІАН повідомляв, що біля тихоокеанського узбережжя австралійського штату Новий Південний Уельс тюлень зумів покататися на спині горбатого кита.