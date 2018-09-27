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Холодний прийом: тюлень врізав чоловіку по обличчю восьминогом (відео)

11:44, 27 вересня 2018
Курйози
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Каякеру дісталося від тюленя / Скріншот

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Відео інциденту він показав у своєму Instagram. За його словами, він відправився в сплав разом з друзями. Під час тестування камери GoPro вони помітили бійку тюленя з восьминогом.

Коли група захотіла підплисти ближче, тварини самі наблизилися до них. І тоді тюлень вистрибнув з води і вдарив спортсмена восьминогом по обличчю.

"Так, мені врізав по обличчю восьминогом тюлень. Це звучить божевільно, знаю", - підписав відео чоловік.

Раніше УНІАН повідомляв, що біля тихоокеанського узбережжя австралійського штату Новий Південний Уельс тюлень зумів покататися на спині горбатого кита.

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Теги: #курйози#тюлень