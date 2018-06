Незвичайний серфінг: в Австралії тюлень зумів покататися на горбатому киті (фото)

Біля тихоокеанського узбережжя австралійського штату Новий Південний Уельс тюлень зумів покататися на спині горбатого кита.

Як повідомляє Лентра.ру з посиланням на The Daily Mail, тварин відзняв фотограф Робін Малколм (Robyn Malcolm).

Малколм розповів, що в суботу, 12 вересня, відправився на узбережжя океану, щоб зняти різних тварин, що мешкають в Тихому океані біля його берегів. У Новому Південному Уельсі він фотографував дельфінів, птахів і різних риб. Однак кадр з тюленем, який осідлав кита, чоловік виявив лише вдома.

Читайте такожУ США єнот осідлав алігатора

Експерт Джефф Росс (Geoff Ross) зазначив, що подібне трапляється досить рідко. «Я чув лише про одного тюленя, який забрався на кита, щоб врятуватися від косаток», - уточнив Росс.

У червні в американському місті Окала єнот зміг осідлати алігатора. За кілька місяців до цього в Лондонському парку Хорнчерч фотограф-любитель Мартін Ле-Мей зумів зняти політ ласки на дятлі. Пізніше на тому місці, де був зроблений кадр, встановили пам'ятну табличку тваринам, текст якої був: «Міський парк, Хорнчерч. Будинок ласки, яка осідлала дятла».

Nothing to see here, just a seal hitchin' a ride on a humpback whale... http://t.co/qxfcQEXQpypic.twitter.com/qnUNz6wpn5