В Японії продали майже 200-кілограмового блакитного тунця за 37 тисяч доларів

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, ця риба стала головним лотом перших в цьому році торгів, що пройшли в понеділок, 5 січня, на токійському рибному ринку Цукідзі.

Кімура, власник ресторанної мережі Sushi-Zanmai, заявив, що «здивувався, перемігши на аукціоні після пропозиції такої низької ціни». Фахівці пов'язують невисокий рівень цін на торгах з відсутністю активної конкуренції та зростанням поголів'я тунця в районі північного узбережжя Японії.

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Рекорд ціни за трохи більшого тунця такої ж якості був встановлений в 2013 році. Тоді рибину вагою 222 кілограми в Токіо продали за 155,4 мільйона ієн (близько 1,8 мільйона доларів). Переможцем боротьби за головний лот аукціону два роки тому також був Кійосі Кімура.