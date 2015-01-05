В Японії продали майже 200-кілограмового блакитного тунця за 37 тисяч доларів

10:00, 05 січня 2015
Курйози
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Японський ресторатор Кійосі Кімура заплатив 4,51 мільйона ієн (37,5 тисяч доларів) за 180-кілограмового блакитного тунця, виловленого в Тихому океані.

REUTERS

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, ця риба стала головним лотом перших в цьому році торгів, що пройшли в понеділок, 5 січня, на токійському рибному ринку Цукідзі.

Кімура, власник ресторанної мережі Sushi-Zanmai, заявив, що «здивувався, перемігши на аукціоні після пропозиції такої низької ціни». Фахівці пов'язують невисокий рівень цін на торгах з відсутністю активної конкуренції та зростанням поголів'я тунця в районі північного узбережжя Японії.

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Рекорд ціни за трохи більшого тунця такої ж якості був встановлений в 2013 році. Тоді рибину вагою 222 кілограми в Токіо продали за 155,4 мільйона ієн (близько 1,8 мільйона доларів). Переможцем боротьби за головний лот аукціону два роки тому також був Кійосі Кімура.

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