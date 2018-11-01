Світ сколихнула історія монахині, яка подалася в порно (відео)

Монахиня пояснила своє рішення.

Із монастиря - в доросле кіно. Світ сколихнула історія колумбійської монахині, яка після 8 років життя в монастирі кардинально змінила вектор й стала порноактрисою.

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В інтерв'ю виданню Mirror Юді Пінеда зізналася, що на її рішення вплинуло перше кохання до вчителя теології. Дівчина усвідомила, що не може жити без чоловіків, й пішла з монастиря.

Нині колишня монахиня працює на одному з онлайн-ресурсів для дорослих. Свою роботу вона називає порядною й артистичною. При цьому Пінеда не забуває щонеділі ходити на церковну службу.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Словаччині у церкві зняли порнофільм просто під час читання проповіді.