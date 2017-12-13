У Словаччині в церкві зняли порнофільм просто під час читання проповіді (відео)
12:05, 13 грудня 2017Курйози
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Церковні чиновники розшукують авторів скандального фільму і готують матеріали до суду.
За кадром чутно, як священик читає провоедь / скріншот
У Словаччині католицька церква збирається позиватися проти авторів порнофільму, який зняли у храмі святого Миколая в місті Прешов. Відео отримало розголос лише зараз, хоча зняли його кілька років тому, йдеться в сюжеті ТСН.
На кадрах - дівчина входить в храм аж ніяк не в церковному вбранні, а потім знімає навіть його. Крім того, на відео можна почути, як священик за кадром читає проповідь.
Тепер церковні чиновники хочуть знайти авторів скандального фільму і готують матеріали до суду.
У Словаччині католицька церква збирається судитися з авторами порно-фільму, який зняли в храмі
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