У Словаччині в церкві зняли порнофільм просто під час читання проповіді (відео)

У Словаччині католицька церква збирається позиватися проти авторів порнофільму, який зняли у храмі святого Миколая в місті Прешов. Відео отримало розголос лише зараз, хоча зняли його кілька років тому, йдеться в сюжеті ТСН.

На кадрах - дівчина входить в храм аж ніяк не в церковному вбранні, а потім знімає навіть його. Крім того, на відео можна почути, як священик за кадром читає проповідь.

Тепер церковні чиновники хочуть знайти авторів скандального фільму і готують матеріали до суду.

Як повідомляв УНІАН, на Полтавщині будівельний комбінат оштрафували за рекламу з еротичним підтекстом.