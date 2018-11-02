Президент Туркменістану підняв золотий гриф від штанги під оплески міністрів (відео)

Бердимухамедов підняв позолочений гриф від штанги, а потім акуратно поставив спортивний снаряд на місце.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов продемонстрував свою фізичну форму прямо на засіданні уряду. Відео опубліковане на YouTube-каналі Azattyk.

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Під час наради, на якій обговорювався чемпіонат світу з важкої атлетики, що відкривається сьогодні в Ашхабаді, Бердимухамедов підняв позолочений гриф від штанги, а потім акуратно поставив спортивний снаряд на місце. Учасники наради зустріли вчинок президента оплесками.

Користувачі мережі з іронією сприйняли вчинок Бердимухамедова.

"Ось це я розумію вечірка", "Людина вміє жити", "А хто буде погано аплодувати, буде звільнений за профнепридатність", "В одного батон золотий, в іншого гриф, а у нашого діамантові терпіли 146 млн (приблизна кількість жителів РФ)", "Путін так може?" "Він би ще сотку бутафорську навісив", - пишуть в коментарях.

Треба сказати, що Гурбангули Бердимухамедов вже не раз дивував громадськість подібними вчинками. Так, президент Туркменістану одного разу взяв участь у військових навчаннях під Ашхабадом, під час яких продемонстрував, що вміє влучно стріляти і метати ножі.

Крім того, УНІАН повідомляв, як Бердимухамедов разом зі своїм онуком Керимгули виконав пісню в стилі реп. Бердимухамедов зіграв на гітарі, а потім перейшов до синтезатора і зачитав свій куплет туркменською, онук виступав англійською.