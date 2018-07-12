Емінем відпочиває: президент Туркменістану зачитав реп разом зі своїм внуком (відео)

Вірш Sportly Türkmenistan ("Спортивний Туркменістан"), який став основою композиції, написав сам президент.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов разом зі своїм онуком Керімгули виконав пісню у стилі реп.

Про це 10 липня повідомила прес-служба глави держави.

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Бердимухамедов зіграв на гітарі, а потім перейшов до синтезатора і зачитав свій куплет туркменською, онук виступав англійською. Вірш Sportly Türkmenistan ("Спортивний Туркменістан"), який став основою композиції, написав сам президент. Аранжуванням займався Керімгули Бердимухамедов.

У пісні йдеться про майбутнє міжнародне авторалі "Амуль-Хазар 2018", досягнення туркменського спорту і красу місцевої природи.