Емінем відпочиває: президент Туркменістану зачитав реп разом зі своїм внуком (відео)
06:19, 12 липня 2018Курйози
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Вірш Sportly Türkmenistan ("Спортивний Туркменістан"), який став основою композиції, написав сам президент.
Бердимухамедов зіграв на гітарі, а потім перейшов до синтезатора / скріншот
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов разом зі своїм онуком Керімгули виконав пісню у стилі реп.
Про це 10 липня повідомила прес-служба глави держави.
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Бердимухамедов зіграв на гітарі, а потім перейшов до синтезатора і зачитав свій куплет туркменською, онук виступав англійською. Вірш Sportly Türkmenistan ("Спортивний Туркменістан"), який став основою композиції, написав сам президент. Аранжуванням займався Керімгули Бердимухамедов.
У пісні йдеться про майбутнє міжнародне авторалі "Амуль-Хазар 2018", досягнення туркменського спорту і красу місцевої природи.
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