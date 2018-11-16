Від вставної щелепи до фарфорового унітазу: найбожевільніші зіркові лоти аукціонів усього світу (відео)

Через аукціони у світі продають будь-що, однак лоти, пов'язані зі знаменитостями, дивують найбільше. І є чимало людей, які готові платити за них фантастичні гроші.

Топ-5 незвичних лотів на аукціонах світу

Вставні зуби Черчілля

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У Великобританії на аукціоні була продана золота вставна щелепа Вінстона Черчілля. Колекціонер за зубні протези віддав 23,5 тисяч доларів. Продав даний лот син особистого дантиста великого політика.

Рентген грудної клітини Мерілін Монро

Рентген грудної клітини 28-річної Монро продали на аукціоні за 45 тисяч доларів. На знімку можна розгледіти її грудну клітину, плечі і шию, а також силует грудей.

Волосся Елвіса Преслі

Незвичайний лот був проданий на інтернет-аукціоні в 2002 році. Шанувальник Елвіса Преслі за пасмо волосся заплатив 115 тисяч доларів. Волосся Елвіса зберігалося у особистого перукаря співака. Однак потім він віддав його другові, який вирішив продати волосся на аукціоні.

Туалет Джона Леннона

Цей туалет належав музиканту Джону Ленону з гурту The Beatles. Він був зроблений на замовлення з фарфору. Невідомий шанувальник творчості музиканта придбав на аукціоні унітаз за 14,7 тисяч доларів.

Камінь з нирок Вільяма Шетнера

Цей актор більше відомий всьому світу, як виконавець ролі капітана Кірка в серіалі «Зоряний шлях». Він продав свій нещасливий камінь з нирок на онлайн-аукціоні за 25 тисяч доларів. Виручені кошти пішли на будівництво будинків для бідних.