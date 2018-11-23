Харківський школяр встановив національний рекорд - за 11 років не пропустив жодного уроку

Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами.

Харківський учень Деоніс Ткемаладзе встановив національний рекорд, жодного разу не пропустивши школу за 11 років.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй Facebook-сторінці.

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“Харків’янин Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням здивував навіть досвідчених експертів з рекордів: жодного пропущеного уроку впродовж 11 років навчання в загальноосвітній середній школі. Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років”, – зазначила керівниця Нацреєстру.

Вєтрова також розповіла, що довідку про підтвердження досягнення підписав директор та 18 педагогів учня.