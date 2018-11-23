Харківський школяр встановив національний рекорд - за 11 років не пропустив жодного уроку
16:16, 23 листопада 2018Курйози
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Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами.
Український школяр за 11 років не пропустив жодного уроку / фото Facebook/Вєтрова Лана
Харківський учень Деоніс Ткемаладзе встановив національний рекорд, жодного разу не пропустивши школу за 11 років.
Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй Facebook-сторінці.
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“Харків’янин Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням здивував навіть досвідчених експертів з рекордів: жодного пропущеного уроку впродовж 11 років навчання в загальноосвітній середній школі. Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років”, – зазначила керівниця Нацреєстру.
Вєтрова також розповіла, що довідку про підтвердження досягнення підписав директор та 18 педагогів учня.
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