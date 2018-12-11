Канадець майже 50 років беріг подарунок колишньої дівчини і нарешті відкрив його

Майже за півстоліття Аллен встигла забути, що саме було в коробці, тому її вміст виявився сюрпризом навіть для неї.

У Канаді чоловік на ім'я Адріан Пірс зберігав подарунок від дівчини, яка кинула його 48 років тому, і тільки тепер зважився його відкрити.

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Як пише CTV News, багато років тому перед Різдвом дівчина, з якою він зустрічався, вручила йому подарунок і тут же повідомила, що хоче розлучитися. Він не став відкривати згорток і з тих пір кожен рік клав його під ялинку. Так тривало багато років, поки традиція не перервалася на прохання його дружини.

В кінці 2017 року про Пірса і його невідкритий подарунок розповіли в ЗМІ. Одна зі статей попалася на очі Вікі Аллен - тїєї самої дівчини, яка кинула його багато років тому. Після листування у соцмережі Пірс і його дружина запросили Аллен в гості.

При скупченні людей жінка вийшла на сцену місцевого кафе і особисто відкрила подарунок. Майже за півстоліття Аллен встигла забути, що саме було в коробці, тому її вміст виявився сюрпризом навіть для неї. Всередині лежав невеликий збірник висловів про любов під назвою "Любов це: нові способи помітити те саме почуття". "О ні! - вигукнула вона. - Я не можу йому це віддати!".

Потім Аллен пояснила, що саме сталося 48 років тому. За її словами, поки вона ходила торговим центром і вибирала подарунок для Пірса, до неї підійшов незнайомий хлопець і раптом поцілував її. "Все це було б не так погано, якщо б я не поцілувала його у відповідь", - каже жінка. Після цього вона вирішила, що повинна негайно розлучитися з Пірсом.