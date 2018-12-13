У Колумбії депутати закидали колег щурами (відео)

У Колумбії цих гризунів вважають символом корупції та злодіїв.

Щурі в колумбійському сенаті. Депутати закидали гризунами представників правих сил на чолі з колишнім президентом країни Альваро Урібе.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Чотири білі щури полетіли з балкону на голови сенаторів.

У Колумбії цих гризунів вважають символом корупції та злодіїв. Інцидент стався після того, як частина законодавців саме з правих партій опинилася у центрі корупційного скандалу.