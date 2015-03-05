У Канаді пройшов чемпіонат по заморожуванню волосся

Про це пише Лента.ру з посиланням на The Calgary Sun.

Згідно з повідомленням, конкурс проходив на термальному курорті Takhini Hot Springs, розташованому в столиці канадського штату Юкон Уайтхорсі, при температурі мінус 30 градусів Цельсія. Переможцями змагання визнана команда з канадської провінції Квебек.

Відзначається, що за правилами змагань, щоб волосся замерзло, учасникам потрібно було пірнути в гаряче джерело з водою, температура якої становила близько 40 градусів Цельсія. В результаті, коли вони вибиралися з води, з-за перепаду температур волосся миттєво замерзали.

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Чемпіонат пройшов у Уайхорсі ще 9 лютого, однак імена переможців стали відомі тільки зараз. За найбільш оригінальні зачіски вони отримали 150 доларів в якості призу.