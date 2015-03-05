У Samsung сконструювали собачу будку за $30 тисяч

Люксовий винахід можна буде побачити на найбільшому дог-шоу у світі - Crufts, передає Lenta.ru із посиланням на CNBC.

Будка не буде випущена у відкритий продаж, а стане призом у конкурсі, запущеному на сторінках компанії у соціальних мережах.

На виготовлення «будинку мрії» для собак Samsung знадобилося шість тижнів. Попередньо компанія провела дослідження, у якому брали участь 1500 людей, щоб визначити, як повинен виглядати ідеальний будинок для їхніх вихованців.

Будка складається із двох житлових приміщень: одне - для відпочинку, інше - для розваг та їжі. Також присутня галявина зі штучним газоном, власний тренажер, гідромасажна ванна, дверний дзвінок, що звучить як гавкіт, та автомат із закусками, яким собака може керувати самостійно.

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«Технології швидко стають невід'ємною частиною нашого повсякденного життя: і для собак, які заводять акаунти в соціальних мережах, і для їхніх господарів, які використовують відеозв'язок для догляду за своїми улюбленцями», - сказав Енді Гріффітс, президент Samsung Electronics у Великобританії та Ірландії.

Виставка Crufts проходить у цьому році з 5 по 8 березня у Бірмінгемі, Англія. Samsung виступає спонсором заходу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі відкрилася кондитерська для кішок і собак.