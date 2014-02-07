В Одесі відкрилася кондитерська для котів та собак

Як передає кореспондент УНІАН, вона відкрилася у центрі міста, неподалік вулиці Дерибасівської. За даними управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Одеської міської ради, це перша в Україні кондитерська - магазин для домашніх тварин.

В асортименті закладу Birichino - торти з креветками і сьомгою, випічка оригінальної форми з м'ясом, печінкою, рибою, сиром, овочами, пластівцями, печиво з різноманітними добавками тощо. Як стверджують його власники, вартість виробів – 24-36 грн за 100 грамів.

Передбачена дегустація, для чого обладнані дегустаційні стійки з підсвічуванням і крісла. Тут також можна зробити замовлення на певну випічку і відсвяткувати день народження домашнього улюбленця.