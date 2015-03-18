ЗМІ: Влада просить сербів не викидати гранати в сміттєві баки

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Згідно з прийнятим у лютому парламентом Сербії законом, громадяни можуть безкарно здати зброю і боєприпаси в поліцію до 4 червня. В іншому разі власникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Побоюючись того, що люди почнуть викидати зброю в смітник, МВС країни випустило наступну заяву: «Закликаємо громадян не викидати ручні гранати та вибухонебезпечні предмети на смітник (...) Замість цього необхідно зателефонувати в найближчий поліцейський відділок. Співробітники правоохоронних органів максимально оперативно приїдуть і заберуть зброю».

Читайте такожНа звалищі в центрі Києва знайшли 6 гранатЗа новим законом, власники вогнепальної зброї та боєприпасів повинні проходити медичне обстеження, в тому числі у психіатра. Необхідність у таких заходах, як зазначає агентство, з'явилася після різкого зростання кількості злочинів, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Передбачається, що на руках у жителів країни перебувають сотні тисяч одиниць неврахованої зброї і боєприпасів, частина з них збереглася ще з часів конфліктів на території колишньої Югославії (1991-2001). За різними оцінками, які називають в поліції, мова йдеться про 200-900 тисяч одиниць зброї та боєприпасів.