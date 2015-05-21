У Китаї виявлено підроблений рис із штучної гуми та картоплі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Shanghaiist.

Зерна, зроблені із суміші картоплі та штучної гуми, з'явилися на ринках міста Тайюань (провінція Шаньсі).

Видання зазначає, що підроблений рис візуально дуже схожий на справжній. Однак, як попередили покупців китайські експерти, його споживання здатне завдати непоправної шкоди травній системі.

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Shanghaiist також пише, що після того, як влада країни сповістила покупців про небезпеку підробленої зернової культури, в деяких азіатських ЗМІ з'явилася інформація, що аналогічна продукція потрапила з Китаю на ринки інших країн (Індії, Індонезії, В'єтнаму). Влада Малайзії та Сінгапуру засумнівалися в достовірності даних повідомлень, а чиновники з інших держав поки вважають за краще не коментувати ситуацію.

Як пояснили експерти Oriza.com (сайту, присвяченого рисової індустрії), підробку легко виявити, тому що зерна залишаються твердими після варіння, а суп, зварений з додаванням штучного рису, має характерний неприємний запах горілого пластику.